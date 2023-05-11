В ДНР рассказали об уничтожении поставляемой Украине техники до прибытия на фронт
Большая часть поставляемой на Украину техники уничтожается российской авиацией еще до поступления на фронт, заявил 11 мая советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.
«Наши летчики регулярно поражают <...> технику, которая едет на фронт. Они ее поражают и на складах хранения, и на транспортных узлах», — рассказал он в эфире телеканала «Россия 1».
В то же время Гагин признал, что украинские войска получили достаточно большое количество техники, но основная ее часть до сих пор находится на перевалочных базах в Румынии и Польше.
Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что за год спецоперации «удалось изрядно потрепать военную машину Украины». Он указал на то, что с помощью высокоточных российских ракет России удалось разрушить очень много военных производств, ликвидировать запасы вооружения. Эта работа будет продолжаться, заверил Песков.
При этом США и другие союзники Украины продолжают поставки военной техники Украине. К примеру, ранее в этот день стало известно о том, что Польша поставила Украине 14 истребителей МиГ-29.
Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса.