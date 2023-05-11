Реклама
Прямой эфир
Мир
Швеция оказала Украине помощь на более чем $2 млрд с начала СВО
Недвижимость
В Москве снизились цены на вторичное жилье в некоторых экологически чистых районах
Мир
Премьер Грузии положительно оценил отмену Россией визового режима
Мир
Пять человек ранены после попадания ракеты в здание в израильском Реховоте
Мир
В ФРГ остановят междугородное ж/д сообщение с 14 по 17 мая из-за забастовки
Происшествия
ВСУ выпустили почти 200 снарядов из РСЗО по ДНР за сутки
Мир
МО Британии подтвердило передачу Украине крылатых ракет Storm Shadow
Мир
Польша передала Украине 14 истребителей МиГ-29
Мир
В Париже студентов выселят из общежитий для размещения волонтеров Олимпиады
Армия
«Северная верфь» сообщила о передаче ВМФ ракетного корвета «Меркурий»
Авто
В российских автосалонах появились седаны Omoda S5
Мир
В квартире многоэтажного дома под Дюссельдорфом в Германии произошел взрыв
Армия
Более 650 украинских самолетов и вертолетов уничтожено за время спецоперации
Сюжет:

В ДНР рассказали об уничтожении поставляемой Украине техники до прибытия на фронт

Советник врио главы ДНР Гагин: большая часть западной техники уничтожается до прибытия на фронт
0
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Большая часть поставляемой на Украину техники уничтожается российской авиацией еще до поступления на фронт, заявил 11 мая советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.

«Наши летчики регулярно поражают <...> технику, которая едет на фронт. Они ее поражают и на складах хранения, и на транспортных узлах», — рассказал он в эфире телеканала «Россия 1».

В то же время Гагин признал, что украинские войска получили достаточно большое количество техники, но основная ее часть до сих пор находится на перевалочных базах в Румынии и Польше.

Поднять поставки: получит ли Киев оружие для контрнаступления
В Германии на американской базе Рамштайн прошло 11-е заседание контактной группы по Украине

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что за год спецоперации «удалось изрядно потрепать военную машину Украины». Он указал на то, что с помощью высокоточных российских ракет России удалось разрушить очень много военных производств, ликвидировать запасы вооружения. Эта работа будет продолжаться, заверил Песков.

При этом США и другие союзники Украины продолжают поставки военной техники Украине. К примеру, ранее в этот день стало известно о том, что Польша поставила Украине 14 истребителей МиГ-29.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023