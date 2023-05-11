В Минобороны РФ опровергли сообщение о «Кинжале», перехваченном ЗРК Patriot

Американский ЗРК Patriot не смог бы сбить российскую ракету «Кинжал» из-за своих технических характеристик. Об этом заявил высокопоставленный источник в Минобороны РФ в четверг, 11 мая.

«Дело в том, что скорость полета ракеты «Кинжал» превышает предельные боевые режимы поставленных Западом киевскому режиму зенитных ракетных комплексов, включая и Patriot», — объяснил собеседник ТАСС.

Также российская ракета в конце полета совершает противоракетный маневр и практически вертикальный заход на цель, что делает невозможным ее перехват с помощью ЗРК.

Заявление руководителя пресс-службы Пентагона Патрика Райдера от 9 мая о перехвате российского «Кинжала» на территории Украины, по словам источника, не соответствует действительности и является намерением выдать желаемое за действительное.

«Запад после каждой нашей боевой работы срочно шлет киевскому режиму новые средства ПВО. Понятно, для чего. На замену», — подчеркнул представитель Минобороны РФ.

Он также отметил, что киевские власти в два-три раза завышают количество перехватов российских ракет, чем реально запускается по целям на Украине. Таким образом Киев пытается оправдать перерасход боеприпасов западных комплексов ПВО.

Ранее, 9 марта, представитель Воздушных сил (ВС) Украины Юрий Игнат заявил, что Украина не смогла сбить ни одной ракеты типа «Кинжал», так как никогда не сталкивалась с такой техникой.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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