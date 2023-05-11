Реклама
Прямой эфир
Мир
Швеция оказала Украине помощь на более чем $2 млрд с начала СВО
Недвижимость
В Москве снизились цены на вторичное жилье в некоторых экологически чистых районах
Мир
Премьер Грузии положительно оценил отмену Россией визового режима
Мир
Пять человек ранены после попадания ракеты в здание в израильском Реховоте
Мир
В ФРГ остановят междугородное ж/д сообщение с 14 по 17 мая из-за забастовки
Происшествия
ВСУ выпустили почти 200 снарядов из РСЗО по ДНР за сутки
Мир
МО Британии подтвердило передачу Украине крылатых ракет Storm Shadow
Мир
Польша передала Украине 14 истребителей МиГ-29
Мир
В Париже студентов выселят из общежитий для размещения волонтеров Олимпиады
Армия
«Северная верфь» сообщила о передаче ВМФ ракетного корвета «Меркурий»
Авто
В российских автосалонах появились седаны Omoda S5
Мир
В квартире многоэтажного дома под Дюссельдорфом в Германии произошел взрыв
Армия
Более 650 украинских самолетов и вертолетов уничтожено за время спецоперации
Сюжет:

В Минобороны РФ опровергли сообщение о «Кинжале», перехваченном ЗРК Patriot

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американский ЗРК Patriot не смог бы сбить российскую ракету «Кинжал» из-за своих технических характеристик. Об этом заявил высокопоставленный источник в Минобороны РФ в четверг, 11 мая.

«Дело в том, что скорость полета ракеты «Кинжал» превышает предельные боевые режимы поставленных Западом киевскому режиму зенитных ракетных комплексов, включая и Patriot», — объяснил собеседник ТАСС.

Также российская ракета в конце полета совершает противоракетный маневр и практически вертикальный заход на цель, что делает невозможным ее перехват с помощью ЗРК.

Заявление руководителя пресс-службы Пентагона Патрика Райдера от 9 мая о перехвате российского «Кинжала» на территории Украины, по словам источника, не соответствует действительности и является намерением выдать желаемое за действительное.

«Запад после каждой нашей боевой работы срочно шлет киевскому режиму новые средства ПВО. Понятно, для чего. На замену», — подчеркнул представитель Минобороны РФ.

Он также отметил, что киевские власти в два-три раза завышают количество перехватов российских ракет, чем реально запускается по целям на Украине. Таким образом Киев пытается оправдать перерасход боеприпасов западных комплексов ПВО.

За один МиГ: «Кинжал» получил универсальный самолет-носитель
Как поменялись боевые возможности ракетного комплекса

Ранее, 9 марта, представитель Воздушных сил (ВС) Украины Юрий Игнат заявил, что Украина не смогла сбить ни одной ракеты типа «Кинжал», так как никогда не сталкивалась с такой техникой.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023