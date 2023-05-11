Глава минобороны Британии Уоллес подтвердил поставку Украине ракет Storm Shadow. Об этом 11 мая он сообщил во время выступления в палате общин.



«Ракеты позволят Украине оттеснить российские войска», — передает «Би-би-си» его слова.

Уоллес подчеркнул, что ракеты доставляются или уже находятся на Украине. Глава минобороны Британии отметил, что ракеты будут совместимы с самолетами, которые есть у Украины, и похвалил техников и ученых, которые сделали это возможным.

При этом Уоллес признал, что дальность действия поставляемых Великобританией Storm Shadows не находится в той же лиге, что и российские ракетные системы, — часть российского оружия может действовать на гораздо большие расстояния.

Решение Британии по Storm Shadow поддержали в США.

CNN со ссылкой на западных высокопоставленных чиновников сообщил о поставках Киеву Storm Shadow 11 мая. Отмечалось, что Великобритания получила от Украины заверение, что эти ракеты не будут применяться для поражения целей на территории России.

В этот же день военный эксперт Алексей Леонков назвал передачу Лондоном Киеву Storm Shadow серьезной угрозой, напомнив, что ранее эта ракета применялась 14 апреля 2018 года в ударе по Дамаску: тогда ее сбил зенитно-ракетный комплекс «Бук». Леонков подчеркнул, что Великобритания из-за поставок этих ракет становится прямым участником военного конфликта на стороне Украины.

18 апреля газета The Guardian сообщила, что Великобритания пообещала выделить Украине вооружение из своих запасов на черный день. Отмечалось, что украинские и европейские политики, включая бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, всё чаще выступают с призывом к Лондону увеличить военную поддержку Киева, в том числе нарастить количество поставляемых танков и истребителей.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.