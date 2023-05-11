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В российских автосалонах появились седаны Omoda S5
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В российских автосалонах появились седаны Omoda S5

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Фото: Omoda
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В российские шоурумы Omoda люксового суббренда Chery завезли седаны S5. На автомобили открыт предзаказ, сообщает «Российская газета» в четверг, 11 мая.

Известно, что продажи автомобилей стартуют в ближайшее время, в мае-июне. Цены на седан начинаются от 2 159 900 рублей ― за эти деньги покупатель получает Omoda S5 в базовой комплектации Life с 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 113 л.с. в паре с вариатором.

В скором времени в салонах дилеров появится седан в комплектации Tech, которая отличается от Life силовой установкой: вместо «атмосферника» производитель предлагает турбированную версию того же двигателя с соответственно возросшей мощностью ― до 147 л.с.

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Автомобиль оборудован такими известными системами безопасности, как ABS и ESP. Также в базе предусмотрен круиз-контроль и возможность выбора режима движения. Салон Omoda S5 обит кожей, передние сиденья седана подогреваются, также у автомобиля есть центральный замок с дистанционным управлением, равно как и дистанционный запуск двигателя.

На приборной панели S5 расположен дисплей диагональю 10,25 дюйма, точно такой же экран находится и на центральной консоли седана. Автомобиль поддерживает мультимедийные системы Apple CarPlay и Android Auto.

3 мая бренд Omoda презентовал спортивную версию седана S5 GT. Новинка почти в точности повторяет Chery Arrizo 5 GT. Вероятно, в России автомобиль появится в июле в версии с 1,5-литровым двигателем мощностью 156 л.с.

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