Салливан и Ван И обсудили ситуацию на Украине и Тайване

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и глава канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая (КПК) по иностранным делам Ван И обсудили на встрече в Вене спецоперацию РФ на Украине и Тайвань. Об этом 11 мая сообщила администрация президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена.

«Обе стороны провели откровенные, предметные и конструктивные дискуссии по ключевым вопросам двусторонних отношений между США и КНР, вопросам глобальной и региональной безопасности, <спецоперации РФ на Украине>, вопросам пересечения пролива и другим темам», — говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

В публикации отмечается, что встреча стала частью продолжения усилий по поддержанию открытых линий коммуникации и управлению конкуренцией.

Накануне первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс заявила, что Вашингтон планирует сдерживать Пекин в течение десятилетий. По ее словам, соперничество между двумя странами продолжится на протяжении нескольких поколений жизни людей. Хикс выразила мнение, что успехом для Пентагона будет осознание Китаем рисков агрессии.

Ранее, 8 мая, глава МИД Китая Цинь Ган в ходе состоявшейся встречи с послом США Николасом Бернсом призвал Вашингтон переосмыслить стратегию в отношении Китая. Он призвал идти на сближение в сотрудничестве с КНР, содействовать тому, чтобы отношения двух государств вышли из сложной ситуации и вернулись в нормальное русло.

6 мая агентство Bloomberg сообщило, что США занимаются подготовкой пакета военной помощи для Тайваня, которую американская администрация намерена передать по ускоренной процедуре. Уже сейчас конгресс страны уполномочил американского президента направить до $1 млрд из запасов страны на «поддержку островной демократии».

6 апреля председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай не пойдет на уступки по тайваньскому вопросу. По его словам, «любой, кто ожидает, что Китай пойдет на уступки, предается несбыточным мечтаниям».

Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.

Остров Тайвань управляется независимой администрацией с 1949 года, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы партии «Гоминьдан» во главе с генералом Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем позднее возобновились.