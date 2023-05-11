Реклама
Прямой эфир
Мир
Швеция оказала Украине помощь на более чем $2 млрд с начала СВО
Недвижимость
В Москве снизились цены на вторичное жилье в некоторых экологически чистых районах
Мир
Премьер Грузии положительно оценил отмену Россией визового режима
Мир
Пять человек ранены после попадания ракеты в здание в израильском Реховоте
Мир
В ФРГ остановят междугородное ж/д сообщение с 14 по 17 мая из-за забастовки
Происшествия
ВСУ выпустили почти 200 снарядов из РСЗО по ДНР за сутки
Мир
МО Британии подтвердило передачу Украине крылатых ракет Storm Shadow
Мир
Польша передала Украине 14 истребителей МиГ-29
Мир
В Париже студентов выселят из общежитий для размещения волонтеров Олимпиады
Армия
«Северная верфь» сообщила о передаче ВМФ ракетного корвета «Меркурий»
Авто
В российских автосалонах появились седаны Omoda S5
Мир
В квартире многоэтажного дома под Дюссельдорфом в Германии произошел взрыв
Армия
Более 650 украинских самолетов и вертолетов уничтожено за время спецоперации
Сюжет:

Салливан и Ван И обсудили ситуацию на Украине и Тайване

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и глава канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая (КПК) по иностранным делам Ван И обсудили на встрече в Вене спецоперацию РФ на Украине и Тайвань. Об этом 11 мая сообщила администрация президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена.

«Обе стороны провели откровенные, предметные и конструктивные дискуссии по ключевым вопросам двусторонних отношений между США и КНР, вопросам глобальной и региональной безопасности, <спецоперации РФ на Украине>, вопросам пересечения пролива и другим темам», — говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

В публикации отмечается, что встреча стала частью продолжения усилий по поддержанию открытых линий коммуникации и управлению конкуренцией.

Ни мира, ни войны: из-за чего может обостриться тайваньский кризис
Насколько США и КНР близки к военному столкновению

Накануне первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс заявила, что Вашингтон планирует сдерживать Пекин в течение десятилетий. По ее словам, соперничество между двумя странами продолжится на протяжении нескольких поколений жизни людей. Хикс выразила мнение, что успехом для Пентагона будет осознание Китаем рисков агрессии.

Ранее, 8 мая, глава МИД Китая Цинь Ган в ходе состоявшейся встречи с послом США Николасом Бернсом призвал Вашингтон переосмыслить стратегию в отношении Китая. Он призвал идти на сближение в сотрудничестве с КНР, содействовать тому, чтобы отношения двух государств вышли из сложной ситуации и вернулись в нормальное русло.

6 мая агентство Bloomberg сообщило, что США занимаются подготовкой пакета военной помощи для Тайваня, которую американская администрация намерена передать по ускоренной процедуре. Уже сейчас конгресс страны уполномочил американского президента направить до $1 млрд из запасов страны на «поддержку островной демократии».

6 апреля председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай не пойдет на уступки по тайваньскому вопросу. По его словам, «любой, кто ожидает, что Китай пойдет на уступки, предается несбыточным мечтаниям».

Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.

Остров Тайвань управляется независимой администрацией с 1949 года, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы партии «Гоминьдан» во главе с генералом Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем позднее возобновились.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023