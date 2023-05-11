Медведев представил новый комплект формы для выступления на «Ролан Гаррос»
Российский теннисист Даниил Медведев 11 мая совместно с компанией Lacoste, своим титульным спонсором, представил новый комплект формы, в котором планирует выступить на турнире «Ролан Гаррос» – 2023.
Фотосет в новой форме опубликован в Twitter Медведева. Однако снимки спортсмен оставил без комментариев.
Комплект формы выполнен в бело-зеленых цветах с салатовыми вставками.
В апреле Медведев стал победителем теннисного турнира серии «Мастерс» в Майами, обыграв итальянца Янника Синнера.
В том же месяце стало известно, что Медведев стал 11‑м теннисистом в истории, который достиг отметки призовых в $30 млн.