В перестрелке на границе США и Мексики погибло два человека
На границе США и Мексики произошла перестрелка, минимум два человека погибли. Автоматные очереди были слышны на международном мосту Фарр–Рейноса, передает телеканал «Известия». Мексиканская национальная гвардия вела бой с боевиками одного из наркокартелей. За последнюю неделю на пограничном участке произошло не менее трех боестолкновений.
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