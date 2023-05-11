Посол РФ в Пакистане заявил об отсутствии угроз российским дипломатам

Угрозы российским дипломатам в Пакистане нет, так как они находятся в защищенном квартале Исламабада. Об этом заявил посол РФ в этой стране Данила Ганич в эфире телеканала «Россия 24» 11 мая.

«Наше посольство — и таких посольств большинство иностранных — находится в специальном режимном районе пакистанской столицы, называется Diplomatic Enclave, дипломатический анклав, который охраняется. И у нас здесь проблем нет и не предвидится», — сказал он.

Ганич также добавил, что обстановка в Пакистане напряженная в связи с протестами, но ситуация в целом контролируется властями.

В стране беспорядки начались вечером 9 мая на фоне ареста бывшего премьер-министра страны и лидера оппозиционной партии «Движение за справедливость» Имрана Хана.

По версии следствия, Хан вместе с женой и лидерами его партии основали траст для создания Университета Аль-Кадир и своими действиями нанесли ущерб казне Пакистана в 50 млрд рупий. Вскоре после задержания Хана его партия начала агитировать людей выйти на протесты. Демонстрации состоялись в крупных городах Пакистана.

Экс-премьера обвиняют в продаже госимущества на сумму более $630 тыс., в коррупции, отмывании денег, а также в терроризме, организации беспорядков и десятках других преступлений.

По оперативной информации, 11 мая Верховный суд признал задержание Хана незаконным и вернул его домой.

Имран Хан был смещен с должности 10 апреля прошлого года в результате вынесения ему вотума недоверия. Оппозиция инициировала процедуру, обвинив его в неспособности улучшить экономическую ситуацию в стране, а также в коррупции.