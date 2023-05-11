Застройщики в России заработали за 2022 год 2,121 трлн рублей

В российских городах с населением от миллиона человек за 2022 год застройщики заработали 2,121 трлн рублей, сообщили «Известиям» эксперты аналитической платформы bnMAP.pro 11 мая.

«При этом большая часть средств получена в Москве — 1,169 трлн рублей. Остальная часть средств получена в регионах — 952,3 млрд рублей», — отметили там.

На втором месте по объему вырученных средств — Санкт-Петербург с полученными от продажи новостроек 378,5 млрд рублей, на третьем — Краснодар (114,7 млрд рублей).

В то же время аналитики отметили, что по итогам 2021 года в старых границах Москвы застройщики получили валовую выручку в 1,1 трлн рублей (1139,9 млрд рублей). Выручка в 2022 году выросла на 2,6% в сравнении с 2021-м, при этом динамика выручки за 2021 год по сравнению с 2020-м составляла 42,9%.

Управляющий партнер Dombook, основатель «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова объяснила, что на такие показатели повлиял рост цен.

«Несмотря на снижение спроса, средневзвешенная цена квадратного метра продемонстрировала рост. Объем продаж и рост цены позволили застройщикам в Москве не только не уменьшить валовую выручку, но даже несколько ее увеличить. Однако важно помнить, что эти цифры — именно выручка, не прибыль, то есть для оценки состояния застройщиков, маржинальности строительства нужно обязательно изучать издержки, их размер и структуру», — сказала она «Известиям».

Ранее, 9 апреля, в «ДОМ.РФ» рассказали «Известиям», что за год число застройщиков в РФ увеличилось на 8% в основном за счет роста небольших компаний.

6 апреля сообщалось, что, согласно исследованию аналитиков федерального застройщика «Страна Девелопмент», около 50% опрошенных россиян собираются купить новую квартиру в обозримом будущем.