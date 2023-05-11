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Песков: Москва негативно относится к поставкам Лондона Киеву крылатых ракет Storm Shadow

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг, 11 мая, заявил, что Москва негативно относится к передаче Великобританией Украине крылатых ракет большой дальности Storm Shadow.

«Это потребует адекватного ответа от наших военных, которые, естественно, с военной точки зрения будут принимать соответствующие решения на этом фоне», — сказал он.

При этом Песков указал на негативное отношение российской стороны к этим поставкам.

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Ранее в четверг о поставках Киеву Storm Shadow сообщил CNN со ссылкой на западных высокопоставленных чиновников. Позднее в этот день глава минобороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил эту информацию.

При этом Великобритания получила от Украины заверение, что эти ракеты не будут применяться для поражения целей на территории России, утверждает телеканал.

Военный эксперт Алексей Леонков считает передачу Лондоном Киеву Storm Shadow серьезной угрозой. Он напомнил, что ранее эта ракета применялась 14 апреля 2018 года в ударе по Дамаску. Тогда она была сбита зенитно-ракетным комплексом «Бук». Также против ракеты может применяться ЗРК «Тор». Таким образом, Великобритания становится прямым участником военного конфликта на стороне Украины, добавил Леонков.

Крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow являются совместной разработкой Великобритании и Франции, они запускаются с воздуха. Дальность действия вооружения класса «воздух — земля» составляет более 250 км.

18 апреля газета The Guardian сообщила, что Великобритания пообещала выделить Украине вооружение из своих запасов на черный день. Отмечалось, что украинские и европейские политики, включая бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, всё чаще выступают с призывом к Лондону увеличить военную поддержку Киева, в том числе нарастить количество поставляемых танков и истребителей.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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