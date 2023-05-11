В Пентагоне допустили передачу танков Abrams Киеву осенью 2023 года

США делают всё возможное для ускорения поставки танков Abrams Украине и рассчитывают на их передачу в начале осени этого года. Об этом в четверг, 11 мая, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

«Мы делаем всё возможное, чтобы ускорить доставку этих танков, сейчас она прогнозируется на начало осени», — сказал он на слушаниях в конгрессе.

По словам Остина, Соединенные Штаты уже перевели несколько единиц техники в район боевых действий, чтобы украинские военнослужащие могли изучить их возможности и использование.

Ранее, 24 апреля, военный корреспондент Ставрос Атламазоглу в материале для 19FortyFive рассказал, что Пентагон принял решение ускорить процесс передачи американских танков M1 Abrams Украине. Кроме того, министр обороны США выразил уверенность, что данная техника позволит Вооруженным силам Украины (ВСУ) добиться успеха на поле боя.

21 апреля Остин также заявил, что танки Abrams для обучения украинских военнослужащих прибудут в Германию в ближайшие недели. Он отметил, что участники контактной группы поставили Киеву более 230 танков и свыше 1,5 тыс. единиц бронетехники, а также боеприпасы.

До этого, 21 марта, в Пентагоне заявляли, что США передадут Украине устаревшие образцы танка Abrams к осени. Министерство обороны приняло решение, что отправлены будут танки Abrams М1А1 вместо М1А2.

О решении президента США Джо Байдена поставлять танки Abrams стало известно 25 января. Он также заявил, что помощь будет сопровождаться поставками из других стран.

В ответ на это официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал план Вашингтона провальным по технологическим аспектам, поскольку Запад переоценивает потенциал военных ВСУ.

Запад усилил военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой российские власти объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.