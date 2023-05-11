Премьер Грузии положительно оценил отмену Россией визового режима
Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили назвал положительной отмену Россией визового режима и запрета на рейсы.
«Все решения, которые облегчат жизнь, передвижение и деловую деятельность для наших граждан, являются положительными и приветствуются», — заявил Гарибашвили в ходе брифинга.
Днем ранее указом президента РФ Владимира Путина запрет на полеты российских перевозчиков в Грузию был снят с 15 мая 2023 года.
Как рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян, первые рейсы из России в Грузию могут запустить до конца месяца.
На сайте российской авиакомпании «Азимут» среди городов назначения уже появился Тбилиси, однако сами рейсы не указаны.
Между тем президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что отмена визового режима для граждан государства со стороны РФ является неприемлемым шагом из-за конфликта вокруг Украины. Грузинский лидер назвала это решение России очередной провокацией.
По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, решение об отмене визового режима с Грузией было принято исходя из гуманитарных соображений.
Президент РФ подписал указ о введении временного запрета на пассажирское авиасообщение с Грузией летом 2019 года. Решение было принято на фоне прошедших массовых протестов в Тбилиси. В городе начались беспорядки, появилась угроза безопасности для находящихся в Грузии россиян.