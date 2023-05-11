Замглавы Минфина Моисеев назвал формирование рынка условием для новой большой приватизации

Для проведения большой приватизации в России необходимо сначала сформировать рынок, заявил 11 мая замминистра финансов Алексей Моисеев.

По его мнению, большая приватизация должна быть реализована.

«Я считаю, что большая приватизация должна будет состояться, но надо понять, кому продавать. Если сейчас продавать, то это будет похоже на историю 1994 года», — подчеркнул Моисеев в ходе выступления на XI Петербургском международном юридическом форуме.

Моисеев подчеркнул, что если как и в 1994 году это будут залоговые аукционы, то никто такой приватизации не хочет.

Сначала надо сформировать рынок, чтобы появились активные российское розничные инвесторы. После этого можно приступать к приватизации, добавил он.

По вопросу необходимости возобновления большой приватизации в России уже была написана программная статья председателя правления банка ВТБ Андрея Костина, заключил замминистра.

В апреле на сайте РБК была опубликована колонка главы ВТБ, который предложил возобновить приватизационную программу в России. Полученные средства он предложил направить на финансирование приоритетных проектов: оперативное строительство новых логистических коридоров и транспортной инфраструктуры, перезапуск ряда отраслей промышленности, а также укрепление обороноспособности за счет развития сферы ВПК и успешной интеграции новых регионов.

В тот же день в беседе с «Известиями» доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ Максим Чирков заявил, что предложение по перезапуску в России приватизации правильное. По его мнению, в перспективе может получиться так, что экономической свободы будет больше, чем было во все предыдущие периоды.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что в Кремле идея о проведении большой приватизации не обсуждается.