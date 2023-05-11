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Жители аварийных домов в Сургуте отказались переезжать в новостройки

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Администрация Сургута (ХМАО) вынуждена будет принудительно переселить из аварийного жилья в новостройки 37 семей. Они отказались менять свое старое жилище на новое в домах на окраине города.

Как пишет ИА «Ура.ру», речь о принудительном переселении зашла во время обсуждения реализации программы переселения из домов, которые признали аварийными до 2017 года. Работа проводится по предоставлению квартир на «Марьиной горе».

Чиновники встретились с 293 семьями, из них 256 выразили согласие, остальные отказались. По «отказникам» будет инициировано обращение в суд для принудительного переселения, рассказал замдиректора департамента имущественных отношений Сергей Алексеев.

Глава Сургута Андрей Филатов пообещал усилить работу, чтобы сделать отдаленный район более развитым. Так, например, там уже началось строительство детского сада, найден подрядчик для возведения школы.

Агентство напоминает, что ранее администрация Сургута заявляла о том, что готова досрочно завершить программу переселения из аварийного жилья. Чиновники планировали закрыть вопрос с переселением на два года раньше запланированного.

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