АТОР назвала наиболее часто выдающую шенгенские визы россиянам страну

Наибольшее количество шенгенских виз для россиян в 2022 году оформило консульство Испании. Об этом 11 мая сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные портала SchengenVisaInfo.

Известно, что всего визовые центры Испании оформили шенгенские визы для почти 144 тыс. россиян. При этом количество отказов заявителям составило только 5,2%.

Для сравнения, консульства соседней Финляндии в прошлому году поставили 105 тыс. шенгенских виз в российские загранпаспорта. Количество отказов колебалось от 2% в консульстве в Санкт-Петербурге до почти 20% в представительстве в Москве.

Италия выдала россиянам 103 тыс. виз, а доля отказов составила 14,5%. Консульство Франции в Москве оформило около 55 тыс. виз, отказали в 8,1% случаев.

В первую десятку среди оформивших наибольшее количество шенгенских виз в 2022 году для жителей России также вошло консульство Германии в Москве — 20,5 тыс.

Ранее, 10 мая, стало известно, что визовые отделы генеральных консульств Германии, расположенные в Санкт-Петербурге, Калининграде, Екатеринбурге и Новосибирске, 31 мая прекратят принимать заявления россиян о выдаче виз. Подать документы на визу теперь будет только в посольстве ФРГ в Москве.

До этого, 28 апреля, визовый центр Франции ввел предоплату на бронирование слотов для подачи документов на визу. Таким образом, при записи на прием нужно будет заплатить около 3,2 тыс. рублей. Во время подачи документов оплачивать этот сбор повторно не придется.

24 апреля эксперт по туризму и визовому оформлению Владимир Бондарь рассказал, что процесс ожидания записи для желающих получить шенгенскую визу обычно занимает от полутора до двух месяцев. Он добавил, что для оформления такой визы необходимо собрать пакет документов.

До этого, 14 апреля, директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов сообщил, что Россия и Китай готовят новое соглашение о безвизовых поездках туристических групп, которое в том числе подразумевает сокращение минимального состава групп с пяти до трех человек.