Жители Екатеринбурга пожаловались на едкий смог от лесных пожаров
Екатеринбург оказался в дыму, предположительно, от лесных пожаров. Жители города жалуются на запах гари и смог.
По словам одного из читателей ИА «Ура.ру», дым появился в городе накануне вечером, 10 мая. К утру он не рассеялся, стало нечем дышать.
При этом, как отмечает агентство, на сайте Уралгидрометцентра не опубликовано никаких предупреждений, касающихся возможного загрязнения воздуха.
По данным «Авиалесоохраны», в Свердловской области зафиксировано 57 лесных пожаров. Они накрыли более 99 тыс. га. Борьбу с огнем ведут порядка 200 человек.
На территории региона сохраняется высокая пожарная опасность. Действие штормового предупреждение продлено до 13 мая.