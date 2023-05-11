Нижегородцев предупредили о ночных заморозках
В Нижегородской области прогнозируются заморозки. Ночью 11 мая и утром 12 мая температура на поверхности почвы может опускаться до –2 градусов.
ИА «НьюсНН» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону сообщает, что из-за похолодания высока вероятность возникновения ЧС, связанных с гибелью растений. Кроме того, количество пожаров может увеличиться из-за сильной нагрузки на системы электроснабжения.
В спасательной службе нижегородцам посоветовали внимательно следить за включенными электронагревателями и затопленными печами.
Похолодание продлится до выходных. Уже к субботе ожидается повышение температуры до +22 градусов.
Ранее, 5 мая, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что лето в европейской части России ожидается теплым и самым жарким месяцем станет июль. Температура прогнозируется около и выше нормы.