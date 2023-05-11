Эксперт оценил перспективу торговли на Мосбирже фьючерсами на тенге и драм

Решение о запуске на рынке Мосбиржи торгов расчетными фьючерсными контрактами на валютные пары «казахстанский тенге — российский рубль» и «армянский драм — российский рубль» представляется логичным на фоне сокращения торгов в долларах и евро, считает партнер Capital Lab Евгений Шатов.

На сайте биржи накануне сообщалось о начале таких торгов с четверга, 11 мая. Уточнялось, что новые инструменты адресованы широкому кругу клиентов — физическим и юрлицам, а также могут быть использованы как для активных стратегий, так и для хеджирования валютных рисков.

«Перспективы торговли фьючерсами на тенге представляются радужными, учитывая высокий товарооборот между РФ и Казахстаном (вырос в 2022 году на $2 млрд до рекордных $26 млрд, по данным ТПП РФ), а также величину казахстанской экономики (вторая среди стран СНГ)», — отметил Шатов в беседе с «Известиями».

Аналогичная ситуация с армянской валютой, но в меньшей степени, считает он.

По словам эксперта, товарооборот России с Арменией также превысил рекордные $4,1 млрд в прошлом году, что в том числе связано с западными санкциями и приездом в страну россиян. Он также отметил стремительный рост экономики Армении на 12,6% в 2022-м. В то же время на динамику товарооборота между странами может повлиять угроза вторичных санкций со стороны Евросоюза и США. Кроме того, российские инвесторы не привыкли рассматривать валюты стран СНГ в качестве стабильной инвестиционной альтернативы, отметил Шатов.

«При этом, учитывая текущие реалии, многие инвесторы всё-таки начинают более пристально изучать возможные альтернативы, и в этой связи тот факт, что экономики Казахстана и Армении предлагают неплохую доходность в локальной валюте и обладают достаточно устойчивым банковским сектором, играет важную роль. В перспективе эти инструменты могут пользоваться спросом инвесторов и стать более ликвидными», — заключил Шатов.

Ранее, 4 апреля, на Московской бирже начались торги расчетными фьючерсными контрактами на валютные пары «дирхам ОАЭ — российский рубль» и «индийская рупия — российский рубль». Шатов отмечал, что интерес к ним будет в основном объясняться стремлением инвесторов диверсифицировать активы на фоне высокой степени неопределенности.