Юрист рассказала о возможности получения земли в Крыму участниками СВО

Основательница юридической компании «Гукова и партнеры» (GAP) Ирина Гукова рассказала «Известиям», что требуется для получения земельного участка в Крыму участникам специальной военной операции России в Донбассе.

Юрист напомнила, что получение земельного участка на территории Крыма является дополнительной мерой государственной поддержки для участников СВО. Помимо Республики Крым в конце 2022 года президент России рекомендовал отличившимся в СВО военнослужащим земельные участки не только в Крыму, но и в Московской области и Севастополе.

Получение земли в Крыму возможно лишь для военнослужащих-крымчан. Данная мера поддержки распространяется только на граждан, постоянно проживавших на полуострове до 24 февраля 2022 года. Аналогичным образом землю в Подмосковье и Севастополе смогут получить лишь постоянно проживающие в регионе граждане.

При этом руководство регионов имеет возможность для расширения круга возможных получателей данной меры поддержки. Первоначально сообщалось о необходимости прописки в регионе до начала СВО, но, согласно заявлениям главы Крыма Сергея Аксенова, не имеющий постоянной регистрации участник СВО (в случае постоянного проживания на полуострове до 24 февраля 2022 года) также может бесплатно получить земельный участок.

Гукова отметила, что участие в СВО не означает автоматического получения в собственность земли в курортной зоне. На данную льготу могут претендовать ветераны и инвалиды боевых действий, а также близкие родственники (супруги, дети и родители) в случае их гибели.

Для получения земельного участка гражданину — участнику СВО необходимо собрать пакет документов: паспорт; документ, подтверждающий участие в СВО; удостоверение ветерана боевых действий. Членам семей ветерана боевых действий помимо основного набора документов необходимо также предоставить документы, подтверждающие родство.

После оформления участка в собственность его можно будет продать, подарить или выделить из него доли и поделить их, заключила Гукова.

7 марта сообщалось, что добровольцы, отправившиеся в зону проведения специальной военной операции России на Украине, будут получать удостоверение ветерана боевых действий единого образца. Правила выдачи этого документа утверждены постановлением правительства. Удостоверение будет служить подтверждением статуса ветеранов боевых действий и права на полагающиеся по закону льготы.

Выдавать документ по заявлению гражданина будут военные комиссариаты субъектов по месту постановки добровольца на воинский учет или по месту жительства. Если подтверждающие участие в добровольческом формировании документы были утеряны, военные комиссариаты будут их разыскивать сами.

В феврале президент РФ Владимир Путин отметил, что забота о защитниках России является святой обязанностью государства.

Депутаты Госдумы в ноябре 2022 года приняли закон о распространении статуса ветерана боевых действий на добровольцев, участвующих в спецоперации. Согласно законопроекту, добровольцы и члены их семей наряду с военнослужащими ВС РФ смогут пользоваться установленными законом льготами и мерами социальной поддержки.

Добровольцы, которые стали инвалидами во время участия в спецоперации, смогут претендовать на получение статуса инвалида боевых действий.