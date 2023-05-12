Не за горами

Президент Владимир Путин подписал 10 мая указ о снятии запрета на воздушные перевозки из России на территорию Грузии. Авиасообщение между странами было прервано с лета 2019 года, с тех пор попасть в Грузию можно было только рейсом с пересадкой или по автомобильной дороге. Несмотря на это, россияне активно посещали эту страну, а после открытия прямого авиасообщения потенциал турпотока и вовсе составит до миллиона туристов в год.

Как мы знаем, против возобновления авиаперевозки выступила президент Грузии Саломе Зурабишвили. Кроме того, Европа и Америка пригрозили стране санкциями, но я бы на эти факторы не обращал внимания. Решения в Грузии принимает парламент, а не президент. Что касается санкций, ими также пугают Турцию, ОАЭ, Таиланд. И что? Даже Армении и Азербайджану угрожают, да только Васька слушает да ест.

Вопрос о том, когда начнутся полеты, пока остается открытым. На мой взгляд, этого не произойдет в ближайшие две-три недели, несмотря на разные слухи. Это довольно долгий процесс. Сейчас Минтранс РФ пишет запросы в Грузию, которые она должна согласовать. Затем обе стороны должны назначить перевозчиков. Думаю, что до лета прямых полетов в Грузию не будет.

Вообще возобновление авиасообщения с этой страной — лучшее событие в туротрасли с начала года. В Грузию россияне поедут с двумя целями. Первая — просто отдохнуть на пляжах и термальных источниках, а зимой — на горнолыжном курорте. В стране очень много культурно-исторических памятников, многими любима грузинская кухня. Вторая цель — транзитная: из Грузии летают лоукостеры в Грецию, на Кипр, в Италию, Германию. В этом смысле Грузия станет серьезным конкурентом Армении, которую российские туристы тоже используют как хаб. Но, в отличие от Армении, в Грузии два крупных аэропорта — Тбилиси и Кутаиси, поэтому транзит через эту страну будет стоить дешевле.

Чтобы удовлетворить огромный отложенный спрос на путешествия в Грузию, из России нужно как минимум 30 рейсов в неделю из 6–7 крупных городов. Это Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Самара, Уфа, Минеральные Воды. Пока что речь идет лишь о семи рейсах в неделю — конечно, они будут битком. А вот низких цен ожидать не стоит: за рейс туда-обратно из Москвы в Тбилиси придется заплатить 22–25 тыс. рублей, что почти вдвое дороже, чем до закрытия авиасообщения. С другой стороны, это процентов на 30 дешевле, чем рейс с пересадкой, который обходится в 35 тыс. рублей.

Зато размещение и питание в Грузии в целом выходит довольно бюджетно: в отеле категории «четыре звезды» в центре Тбилиси с завтраками можно остановиться вдвоем примерно за 5,3 тыс. рублей. Если сравнивать с Сочи, то цены на отели в Грузии в среднем ниже на 30%. В связи с этим хороший вопрос, сможет ли черноморский Батуми хотя бы частично разгрузить летом переполненные пляжи Сочи. Купальный сезон там длится столько же — с 15 июня по 1 октября.

Но массовым поток будет вряд ли: во-первых, всё упирается в количество рейсов именно до Батуми. Думаю, что их поставят только из Москвы и Петербурга. Во-вторых, россиянам нужен загранпаспорт для посещения Грузии, а есть он далеко не у всех. Кроме того, еще не все обзавелись иностранными банковскими картами, чтобы свободно расплачиваться за рубежом. Но последний вопрос решается турагентами: сегодня можно заранее забронировать почти всё — вплоть до билетов в музеи и проката автомобилей в другой стране.

Стоит упомянуть и отмену российских виз для грузинских граждан. Это замечательное решение, которое облегчит жизнь многим грузинам, навещающим своих родственников в России. Виза в нашу страну оформляется долго, и она не бесплатная.

Автор — вице-президент Альянса турагентств России (АТА)

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