Сотрудники полиции нашли крупный тайник с оружие и боеприпасами на бывших позициях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в окрестностях Северодонецка в Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом в четверг, 11 мая, сообщило МВД России по региону в Telegram-канале.

Уточняется, что тайник был обнаружен в начале мая. В нем находилось почти 18 тыс. патронов калибра 5,45 мм и 7,62 мм, пять мин калибра 82 мм и 120 мм, 15 гранатометов РПГ-7 и РШГ-1, семь пороховых зарядов к РПГ-7, 16 гранат РГН и 16 запалов УДЗ.

Правоохранительные органы изъяли найденные боеприпасы и оружие.

Ранее, 30 апреля, сообщалось, что в Херсонской области полицейские обнаружили три тайника с боеприпасами ВСУ. Всего оперативники нашли 14 тротиловых шашек, три автомата АК-74, противопехотную мину с взрывателем, 50 бумажных пакетов с метательными зарядами, два вышибных снаряда для мин, а также более 1,3 тыс. патронов разного калибра.

До этого, 27 апреля, полицейские Запорожской области обнаружили тайник с боеприпасами и взрывчаткой в овраге рядом с селом Дмитровка в Бердянском районе. Всего было изъято более 10 единиц боеприпасов и около 2 кг взрывчатого вещества.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.