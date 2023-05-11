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Экс-советник Кучмы назвал возможную причину отсутствия Залужного на заседании НАТО

Экс-советник Кучмы Соскин: Залужный мог отказаться от заседания с НАТО из-за Зеленского
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Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS
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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный мог отказаться от участия в заседании военного комитета НАТО из-за разногласий с украинским лидером Владимиром Зеленским, заявил бывший советник экс-президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

«Отказ участвовать в военном комитете означает, что идут какие-то очень тяжелые процессы внутри страны», — поделился он мнением.

По словам эксперта, между Зеленским и военным командованием могли возникнут серьезные противоречия.

Это событие «будет иметь серьезные последствия», предупредил Соскин.

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Накануне, 10 мая, глава военного комитета, адмирал Роб Бауэр во время открытия заседания сообщил участникам мероприятия, что Залужный не присоединится к комитету из-за «напряженной оперативной ситуации».

После этого в инфополе появилась информация о ликвидации украинских генералов, в том числе и Залужного. Со своей стороны заместитель министра обороны Украины Анна Маляр опровергла сообщения о смерти главнокомандующего ВСУ.

До этого, 5 мая, украинский генерал-майор Сергей Кривонос отметил, что неуважение к ВСУ со стороны президента страны Зеленского и его офиса может спровоцировать антиправительственные протесты. Он обратил внимание, что главнокомандующий украинскими войсками Залужный не говорит о разногласиях, так как, будучи кадровым военным, он во всем привык соблюдать дисциплину.

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