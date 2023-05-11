Экс-советник Кучмы назвал возможную причину отсутствия Залужного на заседании НАТО

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный мог отказаться от участия в заседании военного комитета НАТО из-за разногласий с украинским лидером Владимиром Зеленским, заявил бывший советник экс-президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

«Отказ участвовать в военном комитете означает, что идут какие-то очень тяжелые процессы внутри страны», — поделился он мнением.

По словам эксперта, между Зеленским и военным командованием могли возникнут серьезные противоречия.

Это событие «будет иметь серьезные последствия», предупредил Соскин.

Накануне, 10 мая, глава военного комитета, адмирал Роб Бауэр во время открытия заседания сообщил участникам мероприятия, что Залужный не присоединится к комитету из-за «напряженной оперативной ситуации».

После этого в инфополе появилась информация о ликвидации украинских генералов, в том числе и Залужного. Со своей стороны заместитель министра обороны Украины Анна Маляр опровергла сообщения о смерти главнокомандующего ВСУ.

До этого, 5 мая, украинский генерал-майор Сергей Кривонос отметил, что неуважение к ВСУ со стороны президента страны Зеленского и его офиса может спровоцировать антиправительственные протесты. Он обратил внимание, что главнокомандующий украинскими войсками Залужный не говорит о разногласиях, так как, будучи кадровым военным, он во всем привык соблюдать дисциплину.