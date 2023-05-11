В Wildberries заявили о готовности вести открытый диалог с продавцами
В пресс-службе Wildberries 11 мая заявили «Известиям», что компания открыта к диалогу с продавцами, которым ранее были выставлены счета за неоплаченные услуги продвижения на площадке.
«В один из бизнес-центров «Демидов» приехали продавцы, которым были выставлены счета за неоплаченные услуги продвижения на площадке. Мы открыты к диалогу, а все встречи проходят в другом бизнес-центре на Автозаводской [станции метро в Москве]», — прокомментировали инцидент в компании.
Ранее в этот день появилась информация, что базы данных Wildberries были взломаны, а сумма причиненного ущерба составила 654,5 млн рублей. Продавцы устроили митинг у главного офиса компании.
Однако в Wildberries разъяснили «Известиям» ситуацию.
Как рассказали в пресс-службе, около 300 продавцов онлайн-магазина воспользовались услугами «серого продвижения», так как повелись на предложение злоумышленников якобы увеличить свою популярность через Telegram-бот. Так, с помощью бота продавцы пользовались услугами рекламы на площадке, но не оплачивали их, чем был причинен значительный ущерб компании.
Представители Wildberries обратились с заявлением в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела. Точная сумма будет установлена в ходе следственных действий.