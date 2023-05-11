Перечень опасных для купания мест утвердили в Ельце

Глава Ельца (Липецкая область) Евгений Боровских подписал постановление, в котором утвержден перечень особо опасных мест на водных объектах. Там будет запрещено купание.

Опасной признана территория в районе железнодорожного моста. Также купание запретят в районах улиц Засосенской и Новолипецкой, 1-й Речной, Карла Маркса. Кроме того, опасными считаются все водные объекты Петровского парка. Об этом сообщает GOROD48 со ссылкой на газету «Красное знамя».

Аварийно-спасательным службам поручено установить аншлаги «Купание запрещено».

Ранее сообщалось, что в Рязани открытие купального сезона запланировано на 1 июня. На участках, не предназначенных для купания, будут установлены запретительные аншлаги.