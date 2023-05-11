Верховный суд Пакистана постановил освободить экс-премьера страны

Верховный суд Пакистана постановил, что арест экс-премьера страны Имрана Хана был незаконным и призвал его немедленно освободить. Об этом в четверг, 11 мая, сообщает местный телеканал Geo TV.

«Властям было приказано немедленно освободить его», — сообщил телеканал.

Приказ об освобождении Хана поступил вскоре после того, как он прибыл в суд высшей инстанции. Его доставили колонной из 15 автомобилей в условиях строгой охраны. В суде его арест назвали позором для судебной системы страны.

Полиция Исламабада выдвинула обвинения в отношении Хана, 17 его помощников и еще нескольких десятков человек 19 марта. Экс-премьера обвиняют в продаже госимущества на сумму более $630 тыс., отмывании денег, организации беспорядков и десятках других преступлений.

9 мая Имран Хан был задержан сотрудниками Национального бюро отчетности (экономическая разведка) по делу «Аль-Кадир». На следующий день суд в Исламабаде арестовал его на восемь дней.

Вскоре после задержания Хана его партия начала агитировать людей выйти на протесты. Демонстрации состоялись в крупных городах Пакистана. По последней информации, в ходе протестов как минимум восемь человек погибли и 290 пострадали.

В Москве призвали все стороны в Пакистане к урегулированию мирным путем. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в частности, выразила надежду на то, что массовые протестные акции пройдут без серьезных столкновений и ситуация в стране в скором времени нормализуется.

Имран Хан был смещен с должности 10 апреля прошлого года в результате вынесения ему вотума недоверия. Оппозиция инициировала процедуру, обвинив его в неспособности улучшить экономическую ситуацию в стране, а также в коррупции.