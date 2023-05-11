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Метеоролог рассказал об ожидающей россиян погоде летом

Синоптик Тишковец опроверг прогнозы о самом жарком лете за 150 лет в Москве
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Информация о грядущем самом жарком лете за последние 150 лет в России является ложной. Метеоролог Евгений Тишковец заявил в четверг, 11 мая, что в этом году не ожидается сильных отклонений от нормы и лето будет умеренным.

«Ничего не вижу экстраординарного. Еще раз повторю, это ложь, которую кто-то где-то подхватил и начинает распространять и вносить в информационное поле», — сказал он в беседе с телеканалом «Звезда».

По его словам, этот информационно разрастающийся ком только будоражит людей, в то время как сильных отклонений от температурной нормы предстоящим летом не ожидается.

«Я не вижу ни одного региона нашей страны, где были бы красные или бордовые яркие пятна, которые указывали бы на экстремальные показатели температуры. Да, внутри этого прогноза могут быть и волны похолодания, и волны потепления, но в целом и в общем таких тенденций не прогнозирую и не вижу», — рассказал синоптик.

Он добавил, что отклонения от нормы могут составить всего 0,5–2 градуса.

По количеству осадков в некоторых регионах страны будут наблюдаться элементы засушливости, но в размере всего 10%, за исключением отдельных районов Азии, где этот показатель достигнет 40%.

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Ранее в этот день некоторые СМИ сообщили со ссылкой на синоптиков, что в России предстоящее лето может стать самым жарким за последние полтора века. Отмечалось, что с июня по август с непривычно жаркой погодой столкнутся жители Москвы, Курской, Белгородской и Тульской областей, Сибири, Урала и Дальнего Востока, передает НСН.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов отметил в беседе с телеканалом «360», что если в одном из регионов наблюдается положительная температурная аномалия, то в другом должна прийти отрицательная.

Ранее в этот день руководитель «Яндекс Погоды» Александр Ганьшин рассказал «Известиям», что в субботу, 13 мая, в Москве ожидается до +23 градусов, а в воскресенье — до +20 градусов.

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