Бастрыкин назвал подрыв автомобиля с Прилепиным операцией украинских спецслужб

За покушением на писателя Захара Прилепина стоят украинские спецслужбы. Об этом в четверг, 11 мая, заявил председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин.

«Это (покушение на Прилепина. — Ред.) действительно спецоперация украинских спецслужб, подготовка была очень мощная, сильная», — сказал он на сессии ведомства в рамках Петербургского международного юридического форума.

Ранее в этот день Бастрыкин также заявил, что у обвиняемого в покушении на писателя были сообщники, их устанавливают. Кроме того, при расследовании дела о теракте в отношении Прилепина в Подмосковье нашли тайник с боеприпасами.

Утром 6 мая в Нижегородской области взорвали автомобиль Audi Q7, в котором ехал Прилепин. В машине за рулем находился соратник писателя — Александр Шубин, который в результате ЧП погиб. Прилепина госпитализировали, а затем успешно прооперировали.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что состояние Прилепина стабильное. Позднее он рассказал, что выписка не планируется.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». Один из подозреваемых, Александр Пермяков, был задержан в тот же день. Он признался, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины. На дороге по пути следования автомобиля Прилепина он заложил взрывное устройство, которое привел в действие дистанционно.

Пермякова арестовали на два месяца, предъявив обвинения по статьям о терроризме и незаконном обороте оружия.