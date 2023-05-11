Глава минобороны Британии Уоллес подтвердил поставку Украине ракет Storm Shadow

Соединенное Королевство направляет Украине ракеты большой дальности Storm Shadows, это 11 мая подтвердил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в ходе выступления в парламенте страны, сообщает Sky News.

По его словам, часть партии ракет уже находится на Украине, снаряды «сейчас доставляются или находятся в самой стране».

«Премьер-министр [Риши Сунак] и я приняли решение предоставить вооружение большей дальности», — подчеркнул глава британского минобороны.

Уоллес отметил, что ракеты будут использоваться украинскими военными «на суверенной территории Украины». Поставка вооружения даст Киеву новые возможности, заключил министр.

Storm Shadow — это крылатая ракета воздушного базирования большой дальности, разработанная British Aerospace и французской компанией, которая несет 450-килограммовую обычную боеголовку на дальность до 300 км. Ракета весит 1,3 т и имеет длину чуть более 5 м. Теоретически она может использоваться с украинских реактивных самолетов советского производства.

Эти ракеты использовались США в Ираке в 2003 году, а Франция, Италия и Великобритания использовали их в Ливии в 2011 году.

Президент Украины Владимир Зеленский несколько месяцев просил западные страны предоставить Киеву эти типы ракет, но эти запросы были отклонены. Против поставок выступал и Вашингтон.

Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с «Известиями» назвал передачу Лондоном Киеву Storm Shadow серьезной угрозой. Он напомнил, что во время применения ракет по Дамаску она была сбита зенитно-ракетным комплексом «Бук». Также против ракеты может применяться ЗРК «Тор». Великобритания становится прямым участником военного конфликта на стороне Украины, добавил эксперт.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.