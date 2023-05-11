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В Запорожской области задержали наводчика СБУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Мелитополе Запорожской области пресечена деятельность местного жителя 1989 года рождения, передававшего Службе безопасности Украины (СБУ) координаты объектов городской инфраструктуры. Об этом 11 мая сообщили «Известиям» сотрудники правоохранительных органов.

Выяснилось, что мужчина также сообщил спецслужбам координаты отдела полиции в поселке Веселое Запорожской области. Сделал он это по просьбе бывшей супруги, постоянно проживающей на подконтрольных Киеву территориях.

Женщина, в свою очередь, сообщила, что полученную информацию передала своему куратору из СБУ.

«Осознание того, что в случае ракетно-артиллерийского обстрела пгт Веселое боевиками ВСУ могли пострадать мирные жители, пришло к наводчику уже после общения с правоохранителями», — заявили силовики.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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Ранее, в апреле, в Мелитополе был задержан наводчик, который передавал украинским военнослужащим данные о местоположении объектов гражданской и военной инфраструктуры города.

30-летний мужчина также собирал и отправлял информацию о позициях Вооруженных сил России. По его словам, на его решение принять участие в слежке за российской армией повлияла мать.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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