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Политолог рассказал о последствиях проукраинской позиции Молдавии

Политолог Аверьянов: поддержав Украину, Молдавия вынуждена терпеть хамское отношение Киева
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Фото: РИА Новости/Родион Прока
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Молдавия пожинает плоды своей проукраинской позиции. Об этом 11 мая «Известиям» заявил политолог Кирилл Аверьянов. Таким образом он отреагировал на падение цены на молдавское зерно после отказа Кишинева запретить импорт с Украины.

«Власти Молдавии заняли более проукраинскую позицию, нежели Евросоюз, который ввел ограничения на импорт украинского зерна. Это произошло вследствие того, что официальный Киев угрожал Кишиневу перекрыть ввоз молдавских товаров на Украину», — сказал политолог.

По его словам, Молдавия зависит от Украины в экономическом плане, «поэтому этот шантаж подействовал».

«Можно сказать, что Киев ведет себя по отношению к своему союзнику весьма цинично или даже по-хамски. Но в международной политике есть овцы и есть волки. И вторые едят первых. Всецело поддержав Украину, Молдавия добровольно записалась в разряд овец, и теперь нет ничего удивительного в том, что украинский волк ее ест», — заключил Аверьянов.

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Ранее в этот день официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что жители Молдавии находятся в заложниках у нынешних властей, которые шаг за шагом разрушают страну. Дипломат отметила, что после принятия этого решения цены на зерно в Молдавии упали ниже себестоимости.

Накануне министр сельского хозяйства Молдавии Владимир Боля в эфире телеканала TVR Moldova заявил, что власти пока не будут вводить ограничения на импорт зерновых и масличных культур с Украины по примеру ряда стран Евросоюза. По его словам, объем импорта зерновых в республику сейчас незначителен, а отказ от него не решит проблем аграриев.

В начале мая молдавская профильная ассоциация Forța Fermierilor («Сила фермеров») призвала правительство Молдавии последовать примеру Еврокомиссии и запретить ввоз зерна с Украины, чтобы избежать еще большего снижения цен и нехватки складских помещений в преддверии нового урожая. Аграрии предупредили, что выйдут на протест, если правительство не будет действовать «в национальных интересах, интересах фермеров и сельских жителей».

2 мая Еврокомиссия запретила ввоз украинского зерна в пять стран Восточной Европы. Пшеницу, кукурузу, рапс и семена подсолнечника запрещается экспортировать в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Транзит зерна в другие страны Евросоюза разрешен.

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