Политолог рассказал о последствиях проукраинской позиции Молдавии
Молдавия пожинает плоды своей проукраинской позиции. Об этом 11 мая «Известиям» заявил политолог Кирилл Аверьянов. Таким образом он отреагировал на падение цены на молдавское зерно после отказа Кишинева запретить импорт с Украины.
«Власти Молдавии заняли более проукраинскую позицию, нежели Евросоюз, который ввел ограничения на импорт украинского зерна. Это произошло вследствие того, что официальный Киев угрожал Кишиневу перекрыть ввоз молдавских товаров на Украину», — сказал политолог.
По его словам, Молдавия зависит от Украины в экономическом плане, «поэтому этот шантаж подействовал».
«Можно сказать, что Киев ведет себя по отношению к своему союзнику весьма цинично или даже по-хамски. Но в международной политике есть овцы и есть волки. И вторые едят первых. Всецело поддержав Украину, Молдавия добровольно записалась в разряд овец, и теперь нет ничего удивительного в том, что украинский волк ее ест», — заключил Аверьянов.
Ранее в этот день официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что жители Молдавии находятся в заложниках у нынешних властей, которые шаг за шагом разрушают страну. Дипломат отметила, что после принятия этого решения цены на зерно в Молдавии упали ниже себестоимости.
Накануне министр сельского хозяйства Молдавии Владимир Боля в эфире телеканала TVR Moldova заявил, что власти пока не будут вводить ограничения на импорт зерновых и масличных культур с Украины по примеру ряда стран Евросоюза. По его словам, объем импорта зерновых в республику сейчас незначителен, а отказ от него не решит проблем аграриев.
В начале мая молдавская профильная ассоциация Forța Fermierilor («Сила фермеров») призвала правительство Молдавии последовать примеру Еврокомиссии и запретить ввоз зерна с Украины, чтобы избежать еще большего снижения цен и нехватки складских помещений в преддверии нового урожая. Аграрии предупредили, что выйдут на протест, если правительство не будет действовать «в национальных интересах, интересах фермеров и сельских жителей».
2 мая Еврокомиссия запретила ввоз украинского зерна в пять стран Восточной Европы. Пшеницу, кукурузу, рапс и семена подсолнечника запрещается экспортировать в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Транзит зерна в другие страны Евросоюза разрешен.