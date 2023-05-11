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СК возбудил дело после гибели мужчины при пожаре в квартире в Раменском

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Фото: управление МЧС РФ по Московской области
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Следственный отдел по городу Раменское ГСУ СК по Московской области возбудил уголовное дело по факту смерти мужчины в результате пожара. Об этом старший помощник руководителя ведомства Ольга Врадий сообщила в четверг, 11 мая.

«По предварительным данным, 11 мая в квартире на третьем этаже дома по улице Коминтерна после ликвидации возгорания обнаружено тело мужчины. В настоящее время на месте работают следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области, проводится осмотр с участием специалистов газовой службы», — рассказала Врадий агентству городских новостей «Москва».

Планируется назначение ряда судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинской и пожарно-технической.

В пресс-службе подмосковной прокуратуры добавили, что Раменская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты расследования уголовного дела.

В ведомстве отметили, что на месте происшествия находится заместитель раменского городского прокурора Роман Терентьев.

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Хлопок газовоздушной смеси был зафиксирован ранее в этот день, пишет «Ридус». Инцидент произошел в квартире на третьем этаже четырехэтажного здания, сообщает REGNUM.

В пресс-службе МЧС по Подмосковью отметили, что назвать взрывом инцидент в Раменском тяжело, потому что разрушений нет, уточняет «Москва 24».

Погиб один человек.

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