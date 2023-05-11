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В ФРГ остановят междугородное ж/д сообщение с 14 по 17 мая из-за забастовки

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Фото: Global Look Press/Henning Kaiser
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Железнодорожный концерн Deutsche Bahn (DB) отменил все междугородные поезда с 22:00 14 мая до 00:00 17 мая. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 11 мая на сайте компании.

Таким образом концерн отреагировал на 50-часовую забастовку, которую ранее объявил профсоюз EVG. В DB подчеркивают, что забастовка затронет пассажирские перевозки по всей стране.

«Междугородное сообщение будет полностью остановлено вечером в воскресенье в 22:00, а также [поезда не будут ходить] в понедельник и вторник», — говорится в сообщении.

В настоящее время EVG добивается увеличения окладов для работников десятков автобусных парков и ж/д перевозчиков. Предыдущие забастовки проходили в апреле и марте.

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Кроме того, в апреле пассажиры берлинского аэропорта столкнулись с отменой вылетов около 240 рейсов из-за однодневной забастовки работников служб безопасности. Также в аэропортах Дюссельдорфа и Гамбурга из-за забастовки сотрудников были отменены сотни рейсов.

В начале года около 13,8 тыс. работников немецкой почтово-логистической компании Deutsche Post устроили забастовки по всей Германии, требуя увеличения зарплат. Однако тогда протесты были организованы профсоюзом Verdi.

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