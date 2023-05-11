Реклама
Прямой эфир
Мир
Швеция оказала Украине помощь на более чем $2 млрд с начала СВО
Недвижимость
В Москве снизились цены на вторичное жилье в некоторых экологически чистых районах
Мир
CNN сообщила о поставках Британией Украине крылатых ракет большой дальности
Экономика
Аналитик оценил списание Fortum российских активов на €1,7 млрд
Мир
В ФРГ остановят междугородное ж/д сообщение с 14 по 17 мая из-за забастовки
Происшествия
Самолет из Уфы совершил аварийную посадку в Норильске из-за поломки шасси
Мир
МО Британии подтвердило передачу Украине крылатых ракет Storm Shadow
Общество
Правительство утвердило устав Фонда поддержки участников СВО
Мир
Причиной пожара в Милане стал взрыв баллонов с кислородом
Армия
«Северная верфь» сообщила о передаче ВМФ ракетного корвета «Меркурий»
Армия
МО сообщило о продолжении наступления российских сил в западной части Артемовска
Мир
В квартире многоэтажного дома под Дюссельдорфом в Германии произошел взрыв
Армия
Более 650 украинских самолетов и вертолетов уничтожено за время спецоперации

Эксперт назвал причины укрепления рубля

Эксперт Зельцер: скорость падения доллара, евро по отношению к рублю скоро начнет замедляться
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский рубль быстро наверстывает упущенное, отметил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Он объяснил «Известиям» 11 мая укрепление национальной валюты.

«Все идет по нашему плану оперативного восстановления рубля после, по сути, нерыночного апрельского ослабления нацвалюты на фоне выхода нерезидентов из активов в валюту и технического лага между поставками товаров (сырья) на экспорт и получением за них оплаты. Поскольку экспортное дно пройдено, а временной лаг по оплате зимних поставок мог достигать трех месяцев, именно сейчас мы видим оперативное восстановление рубля. Дисбаланс спроса и предложения инвалют уходит, причем быстро, вот и наблюдаем отвесный обвал валютных пар», — рассказал эксперт.

По его мнению, в ближайшее время скорость падения доллара, евро и юаня может начать замедляться. Кроме того, российский рубль не достигнет минимальных значений, которые наблюдались в начале апреля, без обострения геополитического фона. В случае, если такое произойдет, то это будет временно, поскольку экономика России быстро адаптируется, переориентируясь с Запада на Восток, подчеркнул Зельцер.

«О более низких уровнях инвалют пока говорить преждевременно: по данным Минфина, дефицит бюджета по-прежнему высокий, но нужно смотреть на темпы наращения доходов и расходов. Судя по динамике баланса и учитывая новую налоговую политику, провал апрельских доходов может быть компенсирован уже в статистике мая, а авансовые расходы уже осуществлены. Значит, в дальнейшем траты бюджета способны замедлиться. Нормализация федерального баланса не за горами, а это перспективный фактор укрепления рубля», — добавил он.

По его словам, дисбаланс доходной и расходной части полностью исключает монетарное послабление Центробанка РФ, а фактор жесткости денежно-кредитной политики служит драйвером российской валюты.

«От апрельского пика инвалюты рухнули по 10%, и на это были фундаментальные и технические причины. А 11 мая доллар подошел к 75,2, евро — к 82,2, юань — почти 10,8, гонконгский доллар — под 9,8. В ближайшее время не исключается торможение на спуске валютный пар. Даже может быть и технический отскок вверх на пару-тройку процентов. Но, чего наверняка не стоит ждать, так это апрельских уровней. Факторы экспорта и импорта теперь играют за рубль», — заключил Зельцер.

В «БКС Мир инвестиций» привели прогноз, согласно которому в ближайшее время доллар будет находиться в диапазоне 74–76 рублей, евро — 81–83 рубля, юань — 10,5–11 рублей.

По данным сайта Мосбиржи, к 15:12 11 мая доллар достиг уровня 77,1 рубля, евро — 84,4 рубля, юань дошел до отметки в 11 рублей.

Рост принял: рубль может протестировать уровень 85 за доллар
Какие факторы давят на нацвалюту и способны ли цены на нефть вернуть курс к прежним значениям

Накануне курс доллара опускался ниже 76 рублей впервые с 23 марта.

В начале мая финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов рассказал «Известиям», что рубль крепнет на фоне общего ослабления доллара. Так же, по его прогнозу, серьезного ослабления российской валюты в этом месяце не ожидается.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023