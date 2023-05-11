Эксперт назвал причины укрепления рубля

Российский рубль быстро наверстывает упущенное, отметил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Он объяснил «Известиям» 11 мая укрепление национальной валюты.

«Все идет по нашему плану оперативного восстановления рубля после, по сути, нерыночного апрельского ослабления нацвалюты на фоне выхода нерезидентов из активов в валюту и технического лага между поставками товаров (сырья) на экспорт и получением за них оплаты. Поскольку экспортное дно пройдено, а временной лаг по оплате зимних поставок мог достигать трех месяцев, именно сейчас мы видим оперативное восстановление рубля. Дисбаланс спроса и предложения инвалют уходит, причем быстро, вот и наблюдаем отвесный обвал валютных пар», — рассказал эксперт.

По его мнению, в ближайшее время скорость падения доллара, евро и юаня может начать замедляться. Кроме того, российский рубль не достигнет минимальных значений, которые наблюдались в начале апреля, без обострения геополитического фона. В случае, если такое произойдет, то это будет временно, поскольку экономика России быстро адаптируется, переориентируясь с Запада на Восток, подчеркнул Зельцер.

«О более низких уровнях инвалют пока говорить преждевременно: по данным Минфина, дефицит бюджета по-прежнему высокий, но нужно смотреть на темпы наращения доходов и расходов. Судя по динамике баланса и учитывая новую налоговую политику, провал апрельских доходов может быть компенсирован уже в статистике мая, а авансовые расходы уже осуществлены. Значит, в дальнейшем траты бюджета способны замедлиться. Нормализация федерального баланса не за горами, а это перспективный фактор укрепления рубля», — добавил он.

По его словам, дисбаланс доходной и расходной части полностью исключает монетарное послабление Центробанка РФ, а фактор жесткости денежно-кредитной политики служит драйвером российской валюты.

«От апрельского пика инвалюты рухнули по 10%, и на это были фундаментальные и технические причины. А 11 мая доллар подошел к 75,2, евро — к 82,2, юань — почти 10,8, гонконгский доллар — под 9,8. В ближайшее время не исключается торможение на спуске валютный пар. Даже может быть и технический отскок вверх на пару-тройку процентов. Но, чего наверняка не стоит ждать, так это апрельских уровней. Факторы экспорта и импорта теперь играют за рубль», — заключил Зельцер.

В «БКС Мир инвестиций» привели прогноз, согласно которому в ближайшее время доллар будет находиться в диапазоне 74–76 рублей, евро — 81–83 рубля, юань — 10,5–11 рублей.

По данным сайта Мосбиржи, к 15:12 11 мая доллар достиг уровня 77,1 рубля, евро — 84,4 рубля, юань дошел до отметки в 11 рублей.

Накануне курс доллара опускался ниже 76 рублей впервые с 23 марта.

В начале мая финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов рассказал «Известиям», что рубль крепнет на фоне общего ослабления доллара. Так же, по его прогнозу, серьезного ослабления российской валюты в этом месяце не ожидается.