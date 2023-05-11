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В квартире многоэтажного дома под Дюссельдорфом в Германии произошел взрыв
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В квартире многоэтажного дома под Дюссельдорфом в Германии произошел взрыв

Полиция Дюссельдорфа: несколько человек ранены после взрыва в многоэтажном доме
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Фото: скриншот видео
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В многоэтажном доме в Ратингене под Дюссельдорфом в Германии произошел взрыв. Об этом 11 мая сообщает полиция в своем Twitter.

«Там произошел взрыв по причинам, которые пока не выяснены. Несколько человек ранены, в том числе полицейские. [Подробности] последуют, как только у нас будет достоверная информация», — говорится в сообщении.

Министр внутренних дел земли Северный Рейн-Вестфалия Герберта Реуля отметил, что в квартире в момент взрыва могли находиться 10 пожарных и двое полицейских, дополняет «Газета.Ru».

Как сообщает Spiegel со ссылкой на полицию, взрыв произошел около 11:15 (12:15 мск). Ранее туда вызывали экстренные службы из-за человека, которому нужна была помощь.

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Из-за обнаружения бомбы британского производства 13 апреля в Германии в центре города Нойс эвакуировали до 6 тыс. человек. Снаряд нашли утром в центре города в ходе осмотра строительной площадки, при котором было отмечено пять подозрительных участков. Наличие на одном из них неразорвавшейся бомбы подтвердилось.

Снаряд обезвредили, его вес составил 250 кг.

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