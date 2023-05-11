Росфинмониторинг включил актера Смольянинова в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес российского актера Артура Смольянинов (настоящий материал касается деятельности иностранного агента Артура Смольянинова) в список террористов и экстремистов. Имя актера добавлено в перечень ведомства 11 мая.

«Смольянинов Артур Сергеевич, 27.10.1983 года рождения, город Москва», — отметили в Росфинмониторинге.

Гражданам из перечня террористов и экстремистов запрещено сотрудничать с медиа, размещать информацию в интернете, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться финуслугами. Исключения составляют получение зарплат, уплата налогов и возмещения ущерба.

В январе Министерство юстиции включило Смольянинова в реестр иноагентов.

До этого актер, уехавший из России, в ходе интервью для одного из украинских изданий заявил, что ему «плевать», даже если от России останется одна область, «а всё остальное превратится в радиоактивный пепел». Он выразил готовность сражаться на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Смольянинов начал свою карьеру в кино в 1998 году, когда на экраны вышел фильм «Кто, если не мы». В 2004 году он окончил актерское отделение режиссерского факультета Российской академии театрального искусства (РАТИ-ГИТИС).