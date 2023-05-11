В «Товариществе Рябовской Мануфактуры» пройдет «Хюгге-маркет»

20 и 21 мая на территории «Товарищества Рябовской Мануфактуры» пройдет самое уютное событие этой весны — «Хюгге-маркет». За организацию мероприятия возьмется команда «4 сезона», уже известная москвичам своими масштабными ярмарками, объединяющими талантливых дизайнеров и мастеров. Однако на этот раз поклонников хендмейда будет ждать совершенно иная концепция.

Лейтмотивом предстоящего маркета станет скандинавская философия уюта хюгге. Ее смысл заключается в создании атмосферы полного благополучия и спокойствия через предметы интерьера, вкусную еду, согревающие напитки и, конечно, общение с друзьями и близкими. Хюгге — это про счастье в моменте. Именно такое настроение попытаются создать участники ярмарки в «Товариществе».

Здесь любители изделий ручной работы найдут всё необходимое для того самого скандинавского уюта. Авторская керамика, минималистичные игрушки, стильная домашняя одежда, канцелярия, наборы для творчества, детские товары и предметы интерьера от локальных брендов порадуют всех ценителей комфорта и эстетики. Также на маркете будет представлена натуральная косметика, мыло и парфюмерия, которые не встретишь на полках привычных магазинов.

Невозможно представить «Хюгге-маркет» и без вкусной еды. Гостей ждет большое разнообразие десертов и сладостей, чая, трав и кофе от местных производителей, а за флаер можно будет получить ароматное какао с маршмеллоу.

Местом проведения «Хюгге-маркет» станет двор «Товарищества Рябовской Мануфактуры», лофт-квартала площадью 55 тыс. кв. м. После масштабного редевелопмента бывшая текстильно-красильная фабрика обрела вторую жизнь и стала точкой взаимодействия творческой тусовки Москвы. Сегодня кластер всё чаще появляется на культурной карте столицы и объединяет креативных жителей города.