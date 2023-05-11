Трое взрослых и ребенок пострадали при опрокидывании авто в кювет под Ухтой
Под Ухтой (Республика Коми) при опрокидывании легковушки в кювет пострадали четыре человека, в том числе пятилетняя девочка. Об этом ИА «Комиинформ» сообщили в республиканском УГИБДД МВД.
Авария произошла в ночь на 11 мая на 286-м км Сыктывкар — Ухта — Печора — Усинск — Нарьян-Мар. Предварительно установлено, что 61-летний водитель легкового Renault не справился с управлением. Машина вылетела с проезжей части и опрокинулась в кювет.
В результате автомобилист и его 56-летняя пассажирка получили черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и различные раны. У 32-летней пассажирки диагностированы ссадины, тупая травма живота и почек. Также пострадала пятилетняя девочка, которая спала на заднем сиденье в специальном детском кресле. У нее закрытый перелом левой ключицы и ссадины на губе.
Как рассказали информагентству очевидцы ДТП, 32-летняя пострадавшая находится на пятом месяце беременности. Ее вместе с девочкой доставил в больницу автомобилист, проезжавший мимо.
По данным Госавтоинспекции, никто из пострадавших госпитализирован не был.
Ранее 11 мая сообщалось, что в Красноярском крае в пруду возле дороги был обнаружен белый автомобиль Toyota. Также на проезжей части были заметны следы заноса. Погибли четверо студентов колледжа и 18-летняя девушка.