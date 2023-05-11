Зеленский заявил, что Украине нужно больше времени для подготовки к контрнаступлению

Президент Украины Владимир Зеленский 11 мая заявил, что Киеву необходимо больше времени для подготовки к контрнаступлению.

«Украинский президент заявил, что <...> можно было продолжить наступление прямо сейчас, но это обернется большими потерями», — приводит телеканал Sky News слова Зеленского, который дал интервью нескольким зарубежным СМИ, входящим в группу Eurovision News.

Он отметил, что вариант с большими потерями неприемлем для Киева. Зеленский заверил, что украинские подразделения готовы к наступлению, но ожидают прибытия определенной бронетехники. При этом глава государства не уверен, сможет ли Украина полностью восстановить свой суверенитет после ожидаемого контрнаступления.

В то же время, как отметил Зеленский, в Киеве не приемлют сценарий с заморозкой конфликта. «Нет — повторению Минских соглашений. Потому что это то, на что рассчитывает Российская Федерация», — сказал президент.

Зеленский также добавил, что рассчитывает на победу Украины в конфликте до президентских выборов в США, которые должны состояться в ноябре следующего года.

Ранее в этот же день военный эксперт Василий Дандыкин рассказал «Известиям», что Украина при наступлении понесет потери в разы больше, нежели в обороне, поэтому Киев не спешит идти в атаку.

При этом 10 мая глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не исключил еще одного контрнаступления украинских войск в случае неудачи.

Однако за день до этого госсекретарь США Энтони Блинкен указал, что Киев получил от Запада все вооружения для успешного контрнаступления.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.