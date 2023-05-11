СК РФ заявил о найденном в Подмосковье тайнике с боеприпасами при расследовании дела Прилепина

При расследовании дела о теракте в отношении писателя Захара Прилепина в Подмосковье нашли тайник с боеприпасами. Об этом заявил председатель СК РФ Александр Бастыркин 11 мая на Петербургском международном юридическом форуме.

«Нашли мы тайник в Московской области, где были эти боеприпасы, мины», — сказал Бастыркин.

В ходе форума он также указал на то, что у обвиняемого в покушении Александра Пермякова были сообщники.

Утром 6 мая в Нижегородской области взорвали автомобиль Audi Q7, в котором ехал Прилепин. С ним в машине находился его соратник Александр Шубин, который в результате ЧП погиб.

Шубин, в свою очередь, представлен к награде Росгвардии и ордену Мужества.

Прилепина после инцидента госпитализировали, а затем успешно прооперировали. Как отмечал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, состояние общественного деятеля стабильное, но выписка не планируется.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». Один из подозреваемых, Пермяков, был задержан участковыми в тот же день. Он признался, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины.

Пермякова арестовали на два месяца, предъявив обвинения по статьям о терроризме и незаконном обороте оружия.