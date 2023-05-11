Кириенко: Всемирный фестиваль молодежи состоится с 29 февраля по 7 марта 2024 года
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко 11 мая выступил с инициативой провести Всемирный фестиваль молодежи в сочинском центре «Сириус».
«Мы предлагаем провести фестиваль на той же самой территории (что и в 2017 году. — Ред.) — на территории федерального центра «Сириус», который сегодня является самым уникальным, крупнейшим и самым передовым образовательным центром по выявлению и подготовке молодых талантов во всем мире», — сказал Кириенко на первом заседании оргкомитета фестиваля.
В 2017 году в фестивале на базе «Сириуса» участвовали 20 тыс. человек из 180 стран мира. Кириенко в ходе заседания призвал привлечь не меньше молодых людей в 2024 году.
Уточняется, что мероприятие пройдет с 29 февраля по 7 марта 2024 года.
5 апреля президент России Владимир Путин поручил правительству провести в феврале-марте 2024 года Всемирный фестиваль молодежи. Мероприятие будет организовано в целях развития международного молодежного сотрудничества.
Образовательный центр «Сириус» находится в Сочи, он создан образовательным фондом «Талант и успех» на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе президента России. Фонд учрежден 24 декабря 2014 года выдающимися российскими деятелями науки, спорта и искусства.
22 декабря прошлого года федеральная территория «Сириус» отметила свой второй день рождения.