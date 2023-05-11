Евросоюз призвал Грузию присоединиться к санкциям против российского авиационного сектора

Евросоюз призвал Грузию как претендента на членство в блоке следовать санкциям против России в отношении запрета на полеты в и из РФ. Об этом в четверг, 11 мая, на брифинге в Брюсселе сообщил официальный представитель внешнеполитической службы Петер Стано.

По его словам, в объединение приняли к сведению решение Москвы отменить запреты на авиасообщение с Грузией. Дипломат напомнил, что Брюссель и ряд его международных партнеров ввели санкции против авиационного сектора РФ.

«И мы не разрешаем полеты из, в и через Россию. ЕС призывает Грузию, которая хочет стать кандидатом в ЕС, присоединиться к этим санкциям, включая в авиационной области, и быть внимательными к обходу действующих санкций», — подчеркнул Стано.

Он призвал Грузию не допускать в страну «небезопасные российские самолеты».

Ранее в этот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что решение Москвы продиктовано гуманитарными соображениями.

10 мая президент РФ Владимир Путин отменил запрет на полеты российских перевозчиков в Грузию. Только за сутки спрос на авиабилеты в Грузию увеличился почти в семь раз.

Российские авиакомпании будут летать из Москвы в Тбилиси и обратно по семь раз в неделю. По словам вице-президента Ассоциации туроператоров России Артура Мурадяна, первые рейсы из России в Грузию могут запустить до конца месяца.

В свою очередь президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что отмена визового режима для граждан государства со стороны РФ является неприемлемым шагом из-за конфликта вокруг Украины. Грузинский лидер назвала это решение России очередной провокацией.

В январе она не поддержала предложение правительства о возобновлении авиасообщения с РФ. Политик призвала урегулировать пребывание россиян в Грузии и принять соответствующие нормативные акты.

Президент РФ подписал указ о введении временного запрета на пассажирское авиасообщение с Грузией летом 2019 года.

Решение было принято на фоне прошедших массовых протестов в Тбилиси. В городе начались беспорядки, появилась угроза безопасности для находящихся в Грузии россиян.