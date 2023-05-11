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На форуме юристов правительство Башкортостана подняло вопросы защиты и поощрения инвестиций

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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На полях XI Петербургского международного юридического форума 11 мая состоялся деловой завтрак Ассоциации юристов России «Приоритет права».

Участники мероприятия говорили о роли права в современном мире и рассказали, какие темы считают наиболее важными для обсуждения на ПМЮФ-2023.

Модератор дискуссии — премьер-министр Башкортостана Андрей Назаров, в частности, рассказал о проводимой в республике работе по оздоровлению инвестиционного климата и призвал к либерализации инвестиционного законодательства. Так, в республике разработали «Программу защиты и поощрения инвестиций», которая предусматривает максимальное «обнуление» всех требований к инвестиционным проектам для получения преференций и площадки. Также в Башкирии снижается нагрузка на отдельные виды бизнеса, исходя из их приоритетной и социальной направленности. «В рамках патентной системы налогообложения, прорабатываем уменьшение до 50% размера потенциального годового дохода», — уточнил чиновник. Кроме того, в прошлом году количество проверок бизнеса сократилось в 2,5 раза.

Представитель Башкортостана напомнил о том, что во время послания Федеральному Собранию президент России Владимир Путин говорил о свободе предпринимательства как важнейшем элементе экономического суверенитета государства. «Он предложил детально подумать о повышении порога привлечения к ответственности при неуплате таможенных и других обязательных платежей. Поставил задачу разработки законопроекта о сокращении сроков давности по налоговым преступлениям и об отказе в возбуждении уголовных дел после полного погашения налоговой недоимки», — отметил Назаров.

Что касается совершенствования уголовного законодательства, то в Башкортостане предлагают рассмотреть «вопросы декриминализации или снижения размеров санкций по отдельным составам ряда статьей Уголовного кодекса (146, 147, 159, 170, 171)» и «отменить уголовную ответственность по «техническим» составам, не имеющим большой общественной опасности».

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