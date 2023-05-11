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Причиной пожара в Милане стал взрыв баллонов с кислородом

AGI: причиной пожара в Милане стал взрыв баллонов с кислородом
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Фото: REUTERS/Claudia Greco
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Причиной крупного пожара в центре Милана стал взрыв баллонов с кислородом, которые находились в автофургоне. Об этом в четверг, 11 мая, сообщает итальянское агентство AGI со ссылкой на данные полиции.

«Пожар начался из-за взрыва кислородных баллонов внутри фургона. Затем пламя перекинулось на пять других автомобилей, припаркованных в районе Порта Романа», — говорится в материале.

К настоящему времени все горевшие автомобили потушены.

По информации агентства, в результате пожара пострадал один человек. Это водитель автофургона, он получил ожоги рук. Пострадавший рассказал пожарным, что возгорание началось в моторном отсеке и потом охватило кислородные баллоны. Он пытался справиться с огнем, но в это время раздался взрыв.

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О взрыве в центре Милана ранее в этот день сообщили итальянские СМИ. Место происшествия было оцеплено экстренными службами. Спасатели эвакуировали жильцов находящегося поблизости жилого здания, а также сотрудников и учащихся школы Istituto Suore Mantellate.

Со слов очевидцев, черные столбы дыма были видны из разных частей города. Мэр города Джузеппе Сала первоначально не исключил поджог или «действия подобного характера».

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