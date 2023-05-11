Два человека погибли при пожаре в дачном доме в Орловской области
В деревне Вязки Орловского муниципального округа в результате пожара в дачном доме погибли мужчина и женщина. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.
Информация о возгорании поступила в ведомство в ночь на 11 мая в 00:38. Горел дачный дом в СНТ «Вязки». Пожарных вызвали соседи, когда строение уже было полностью охвачено огнем.
В результате пожара дом выгорел изнутри полностью. При разборе завалов были обнаружены тела 42-летнего мужчины и 40-летней женщины, пишет InfoOrel.ru.
Обстоятельства и точная причина возгорания устанавливаются.
В ночь на 11 мая пожар случился в селе Инзер в Башкирии. Огонь охватил два бревенчатых дома, хозяйственные сооружения и трактор. Погибли мужчина и женщина 1933 и 1938 годов рождения.