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Во Франции зафиксирован самый низкий за последние 29 лет уровень рождаемости

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Фото: Global Look Press/Cfoto
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Во Франции зафиксирован самый низкий за последние 29 лет уровень рождаемости. Об этом свидетельствуют данные Национального института статистики и экономических исследований Франции (Insee), опубликованные в четверг, 11 мая, газетой Le Figaro.

Уточняется, что в марте текущего года во Франции ежедневно появлялось на свет 1816 детей, что на 7% меньше, чем в том же месяце в 2020 году, до пандемии коронавируса.

«Это самый низкий уровень рождаемости, начиная с 1994 года, когда стали вести подобную статистику», — утверждают в Insee.

В институте полагают, что 2023 год с точки зрения рождаемости станет особенно «слабым».

Отмечается, что в некоторых районах страны зафиксирован более значительный спад рождаемости. Например, в Окситании данный показатель снизился на 11% по сравнению с 2021 годом. В основном такой тренд наблюдается на европейской территории Франции. Между тем в заморских департаментах, в частности, на островах Реюньон и Майотта, рождаемость, напротив, растет.

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И какие опасения в этой связи есть у общественности страны

Ранее, в марте, сообщалось, что в 2022 году в Японии зарегистрировано 799,7 тыс. новорожденных, что является самым низким показателем в стране с момента начала ведения учета в 1899 году. В правительстве страны признали ситуацию критической.

В том же месяце газета Rzeczpospolita со ссылкой на заявление президента Института государственных финансов Славомира Дудека написала, что Польша столкнется с демографическим кризисом из-за роста численности стареющего населения. Отмечалось, что за десятилетие численность поляков сократилась почти на 2 млн человек. По мнению Дудека президента Института государственных финансов, стоит смягчить миграционную политику, стимулировать экономическую активность населения, а также повысить пенсионный возраст и рождаемость.

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