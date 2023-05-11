В Забайкалье освободили корову из «‎грязевого» плена

Спасатели вытащили корову, которая провалилась в грязевую лужу на Романовском тракте, сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на главк МЧС по Забайкальскому краю.

В ведомстве предположили, что животное хотело попить воды из водоема, но увязло в грязевой жиже. Спасать буренку приехал расчет специализированной пожарно-спасательной части МЧС. Специалисты обвязали веревкой рога коровы и аккуратно, сантиметр за сантиметром, вытащили ее на свободу при помощи пожарной машины.

После спасения животное передали хозяевам. Они рассказали, что корова недавно отелилась. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Ранее в мае сообщалось, что в Биробиджане вытащили из мазутной ямы почти полностью утонувшую собаку. В тот момент, когда прибыли спасатели, на поверхности были видны только один глаз, ухо и кончик носа.