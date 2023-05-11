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Военные РФ пресекли действия украинских диверсантов в Харьковской области

Минобороны РФ: пресечены действия украинских диверсантов в Харьковской области
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Фото: РИА Новости
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В Харьковской области в районе населенного пункта Ивановка российским военным удалось пресечь действия украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ). Об этом 11 мая сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал лейтенант Игорь Конашенков.

«Кроме того, в районе населенного пункта Нескучное Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 67-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ)», — добавил представитель ведомства на брифинге.

Известно, что потери противника за сутки в данном регионе составили до 125 украинских военнослужащих. Из техники ВСУ лишились четырех автомобилей, а также самоходной артиллерийской установки «Акация».

На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял до 190 военнослужащих, отметил Конашенков. Уничтожены две боевые бронированные машины, а также две гаубицы Д-20 и Д-30.

«Поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва Луганской Народной Республики (ЛНР), а также Серебрянка Донецкой Народной Республики (ДНР)», — отметил генерал-лейтенант.

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Ранее 11 мая начальник Главного управления Железнодорожных войск Минобороны России генерал-лейтенант Олег Косенков сообщил, что четыре специальных бронированных поезда Вооруженных сил (ВС) РФ успешно отразили все атаки украинских диверсантов. Он отметил, что бронепоезда «Байкал», «Амур», «Волга» и «Енисей» сопровождают эшелоны с военными грузами и оперативно восстанавливают поврежденные участки железнодорожных путей.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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