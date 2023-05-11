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Более 650 украинских самолетов и вертолетов уничтожено за время спецоперации

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Фото: ТАСC/Пресс-служба Минобороны РФ
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Более 650 украинских самолетов и вертолетов уничтожено за время проведения спецоперации, сообщил 11 мая официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 421 самолет, 230 вертолетов, 4 074 беспилотных летательных аппарата», — уточнил он.

Кроме того, по его словам, российские военные уничтожили 421 зенитный ракетный комплекс противника, свыше 9 тыс. танков и других бронемашин, более 1 тыс. боевых машин реактивных систем залпового огня.

Также, отметил Конашенков, Вооруженные силы России уничтожили более 4,7 тыс. орудий полевой артиллерии и минометов и 10,1 тыс. единиц специальной военной автомобильной техники.

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Ранее, 2 мая, средства ПВО России сбили два украинских истребителя МиГ-29 в районах населенных пунктов Ульяновка Донецкой Народной Республики и Миролюбовка Херсонской области и штурмовик Су-25 рядом с поселком Велетенское в Херсонской области.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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