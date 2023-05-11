Украинские войска дважды за полчаса нанесли удар по Горловке из РСЗО «Град»

Украинские войска в 13:10 (мск) 11 мая выпустили еще 10 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» по Горловке.

«Зафиксированы обстрелы <...> по направления н.п. Нелеповка — н.п. Горловка (Никитовский район): выпущено 10 ракет из РСЗО «Град»», — говорится в заявлении представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

После этого, в 13:45 (мск), было выпущено еще пять ракет из РСЗО «Град». О пострадавших и разрушениях в результате ударов по Горловке пока не сообщалось.

Утром 11 мая в этот день сообщалось, что украинские войска обстреляли Донецк и Горловку, выпустив 17 снарядов различного калибра за пять минут.

Кроме того, сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали населенный пункт Озеряновка, выпустив 10 ракет из РСЗО.

Позже стало известно, что восемь мирных жителей, в том числе двое детей, пострадали в результате обстрелов ВСУ населенных пунктов Донецкой Народной Республики.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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