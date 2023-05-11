Жительница Пскова отдала лжецелителям 700 тыс. рублей

Жительница Пскова лишилась 700 тыс. рублей из-за мошенников. Женщина хотела провести «обряд очищения».

По данным прокуратуры, потерпевшей позвонил незнакомец, который представился сотрудником центра парапсихологии. Он предложил пройти диагностику организма, а также очищение. Женщина дала согласие. По телефону ей читали молитвы и озвучивали неблагоприятные прогнозы по здоровью, пишет Псковская лента новостей. Женщине предложили заплатить 700 тыс. рублей за лечение, пострадавшая оформила кредит.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере». Прокуратура взяла на контроль расследование дела.

В Оренбургской области пенсионерка отдала мошенникам больше 2 млн рублей. Злоумышленники представлялись сотрудниками банка и ФСБ. Они убедили потерпевшую оформить кредит и перечислить средства на «безопасный» счет.